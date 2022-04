Telefonata Putin-bin Salman Al Saud: cooperazione economica fra Russia e Arabia Saudita, si è discusso anche del petrolio

16 Aprile 2022 14:10

Telefonata fra Vladimir Putin e Mohammed bin Salman Al Saud: i leader di Russia e Arabia Saudita hanno discusso dei rapporti commerciali fra i due Paesi, parlando anche del mercato petrolifero

Una semplice telefonata che, nel contesto geopolitico attuale, influenzato dal conflitto in Ucraina, rischia di assumere contorni decisamente differenti. Da un capo della cornetta Vladimir Putin, dall’altra il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman Al Saud. Sul tavolo importanti discussioni sulla “cooperazione bilaterale, anche nel settore commerciale ed economico. Le parti hanno espresso un impegno reciproco per l’ulteriore sviluppo di legami reciprocamente vantaggiosi tra Russia e Arabia Saudita“. Lo ha reso noto il servizio stampa del Cremlino. Durante la telefonata, avvenuta su richiesta del principe saudita, le due parti hanno lodato “il lavoro congiunto come parte dell’OPEC+ volto a garantire la stabilità del mercato globale del petrolio“.