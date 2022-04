Tanti turisti alle isole Eolie per Pasqua, molti sono stranieri

17 Aprile 2022 11:21

Pasqua, tanti turisti alle isole Eolie nonostante la pioggia

Pasqua con pioggia ma con un bel carico di turisti nelle isole Eolie. La processione dell’incontro della Madonna con il Cristo nella caratteristica piazzetta di Marina Corta a Lipari e’ in dubbio. “Se piovera‘ – dice monsignor Gaetano Sardella – non si fara’. Ma il tempo ancora puo’ cambiare…“. Gli aliscafi della Liberty Lines da Messina e Milazzo, e anche la nave da Napoli della Siremar in questo fine settimana hanno viaggiato a pieno carico. Soprattutto per Stromboli, Lipari e Salina. Tanto che le societa’ hanno consigliato la prenotazione in tempo utile per evitare di non trovare posto. A Stromboli per la grande attrazione del cratere sono sbarcati circa 2 mila turisti anche stranieri. A Vulcano, invece, pochi vacanzieri.