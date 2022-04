Tabacco, Fioroni (Umbria): “Da accordo Mipaaf-Philip Morris importanti risvolti anche per regione”

15 Aprile 2022 17:51

Perugia, 15 apr. (Adnkronos/Labitalia) – L’assessore regionale dell’Umbria allo Sviluppo economico, Michele Fioroni, interviene in merito all’accordo siglato tra il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e Philip Morris per lo sviluppo della filiera tabacchicola italiana.

‘L’Umbria – sottolinea l’assessore Fioroni – diventa sempre più una protagonista della filiera tabacchicola in Italia. Questo è il messaggio che arriva dall’accordo Mipaaf e Philip Morris, che prevede un investimento da 100 milioni di euro in Italia, rivolto a 1.000 imprese agricole di Umbria, Campania, Veneto e Toscana”.

‘L’accordo – aggiunge l’assessore – pone al centro sostenibilità, agricoltura 4.0 e formazione di giovani agricoltori, secondo un approccio che sostiene fortemente l’integrazione della filiera agricola e industriale. Un segnale importante, che in parte rappresenta la nostra visione dell’Umbria: una regione dove si può fare innovazione partendo dai settori più tradizionali, promuovendo la creazione di filiere sempre più integrate e attraendo investimenti che quelle filiere le rafforzino”.