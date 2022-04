Basket, Mastria Espresso Catanzaro sconfitta: gara 1 va a Milazzo

4 Aprile 2022 10:55

Svincolati Milazzo vs Mastria Espresso Academy 80-74, commento e tabellino

Non basta un’ottima prestazione alla Mastria Espresso per avere la meglio sugli Svincolati Milazzo che al termine di una bellissima sfida (la più equilibrata di questo primo round dei quarti di finale) riescono a difendere il fattore campo costringendo i calabresi alla vittoria nel prossimo match per allungare la serie. Partita combattutissima fino all’ultimo secondo al PalaMilone con i ragazzi di Coach Di Martino che si confermano squadra temibile e di assoluto livello anche nella fase più calda della stagione e che, nonostante un gruppo composto da tantissimi giovani alla prima esperienza in un PlayOff, non ha nulla da invidiare a gruppi più esperti e sulla carta più attrezzati. Capitan Procopio (18 pt) indica la via con Mastria (10 pt) e Fall (14 pt) che seguono il suo esempio e garantiscono i punti che danno il primo vantaggio di serata all’Academy brava a mettere in difficoltà, sin dall’inizio, la difesa casalinga, Il recupero con schiacciata in contropiede di Casale chiude il primo parziale che vede Catanzaro condurre di appena 2 lunghezze (14-16). Il 2/2 dalla lunetta di Shvets e la bomba di Rotundo aprono un secondo quarto in cui le due compagini spingono il piede sull’acceleratore trovando spesso la via del canestro.

Primo tentativo di fuga ad opera di Milazzo che scappa sul 34-26 salvo poi vedersi subito rimontata dai viaggianti che ritornano prontamente in scia dei siciliani grazie alla tripla di Marco Mastria ma soprattutto grazie all’intensità dei giallorossi che costringono la difesa di Milazzo a commettere in rapida successione due antisportivi che permettono all’Academy di trovare punti dalla lunetta e riportarsi in vantaggio. Squadre che vanno negli spogliatoi in sostanziale parità (42-40). Secondo tempo che conferma l’equilibrio visto nei primi 20 minuti di gara. Attacco catanzarese che non da punti di riferimento alla difesa di Milazzo e che colpisce con tutti i suoi effettivi. Fall garantisce come sempre tanti rimbalzi e punti, Sereni serve un assist al bacio per Mastria che ringrazia e non sbaglia dall’angolo, Rotundo (11 pt) replica dei 6,75, Procopio punisce in penetrazione mantenendo l’Academy a stretto contatto con Milazzo ma con il tabellone che al termine del terzo quarto premia ancora i locali (62-58). Nell’ultima frazione la differenza la fa il fattore casa in favore dei siciliani che riescono a mantenere la testa avanti, nonostante i canestri di Fall e Procopio, portando a casa Gara 1. Mercoledì si torna in campo per Gara 2 dove la Mastria Espresso avrà bisogno del supporto di tutti i suoi tifosi per difendere le mura del PalaPurà e avere la possibilità di giocare la sfida decisiva tra una settimana ancora al PalaMilone di Milazzo con l’obiettivo di centrare quella che sarebbe una incredibile qualificazione in semifinale.

Svincolati Milazzo vs Mastria Espresso Academy 80-74 (14-16 / 42-40 / 62-58)

Svincolati Milazzo: Barbera 4, Bianchi 6, Jabeckis 10, Barbadauskas, Vidakovic 7, Alberione 23, Sindoni 12, Lanari, Saraceni, Scredi, Barbana 18, Piperno.

Mastria Espresso Academy: Corapi R., Procopio 18, Casale 7, Rotundo 11, Corapi M., Fall 14, Mavric 5, Agosto, Shvets 3, Mastria 10, Sereni 6.