C’è la terza promossa in Serie B, è una prima volta: storica promozione per il Sudtirol

24 Aprile 2022 17:56

Storica prima volta in Serie B per il Sudtirol, che con la vittoria di Trieste ottiene il salto in cadetteria

C’è la terza promossa in Serie B, l’ultima in attesa della vincitrice dei playoff e dunque della quarta nuova partecipante alla seconda serie italiana. Dopo Bari nel girone C e Modena nel girone A, il Sudtirol stacca il pass cadetto al termine dell’ultima giornata. E’ la doppietta di Casiraghi a Trieste a regalare il successo alla squadra di Bolzano. Ed è un miracolo, una favola: per la compagine altoatesina, infatti, è la prima volta. Il Sudtirol è riuscito a tenere a distanza fino all’ultimo, dopo un duello serrato nel corso della stagione, il Padova di Massimo Oddo, KO in casa oggi e scivolato a -5. Da segnalare, tra le fila del Sudtirol, la presenza di Manuel Fischnaller, bolzanino di nascita passato da Reggina e Catanzaro. L’esterno aveva esordito in Serie B proprio a Reggio Calabria, da giovane, dieci anni fa, ritrovando adesso la categoria da esperto.