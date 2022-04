Reggina, Stellone: “nulla da rimproverare ai ragazzi, Benevento più cinico”

5 Aprile 2022 21:44

Le parole del tecnico amaranto Roberto Stellone al termine di Reggina-Benevento

“Partita equilibrata, sapevamo delle loro qualità. Nel primo tempo potevamo sfruttare alcune occasioni, ci è mancato l’ultimo passaggio e loro hanno segnato alla prima chance. Nella ripresa hanno raddoppiato nel nostro momento migliore, li avevamo schiacciati, eravamo propositivi. Poi lo 0-3 conta per le statistiche, perché eravamo sbilanciati”. Così Roberto Stellone nella conferenza stampa post Reggina-Benevento 0-3. “Non rimprovero nulla ai ragazzi – ha detto il tecnico amaranto – che ci hanno provato. Abbiamo giocato una partita giusta, ci è mancata solo la scelta nell’ultimo passaggio e il Benevento è stato cinico. Si aveva la sensazione che si poteva pareggiare. Pensiamo ad Ascoli”.

“Abbiamo fatto 6-7 cambi rispetto a Cremona – ha proseguito – perché abbiamo viaggiato, siamo arrivati alle 2, parecchi giocatori erano stanchi. Cortinovis e Loiacono avevano i crampi, Amione mi ha chiesto il cambio, Adjapong ha avuto quel problema e speriamo non sia nulla di grave mentre Menez prima della partita aveva riscontrato un problema al flessore e poi è migliorato col passare dei minuti. Sono le classiche partite finali in cui la stanchezza si fa sentire, ma anche da parte loro, diciamo che la differenza l’hanno fatta gli episodi, loro sono stati più cinici. Mi scoccia un po’ solo il terzo gol”.

Stellone spiega l’atteggiamento ospite e il motivo dell’errore di Crisetig che ha portato allo 0-1: “Loro ci attaccavano coi 3 attaccanti e questo ha permesso a Crisetig di essere spesso solo in mezzo, quando verticalizzavamo sulla punta invece non riuscivamo a creare quindi l’episodio dell’errore in occasione del primo gol è un caso, perché Crisetig non si è accorto dell’avversario dietro. Non si poteva provare ad aspettare il Benevento, perché loro sennò tengono sempre palla. Rimpianti playoff per la sconfitta del Frosinone? Noi affronteremo le prossime partite sempre con lo stesso atteggiamento, oggi non siamo stati rinunciatari. I fischi a Galabinov? Non ha fatto una partita fantastica, è stato servito poco. Per via della sua struttura ne risente nel breve, se non gioca con continuità. Ma non c’è problema”.

In sala stampa anche capitan Loiacono: “E’ stata una partita difficile, combattuta almeno fino allo 0-2, che ci ha tagliato le gambe. Di fronte c’era una delle migliori squadre del campionato, la differenza l’hanno fatta le occasioni, da loro concretizzate e da noi no. Visto così è un risultato un po’ bugiardo. Non credo ci sia stata superficialità, quando si subisce gol c’è sempre l’errore”.