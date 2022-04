Reggina, Stellone: “complimenti ai miei ragazzi, ma ora proviamo a fare qualcosa di impensabile”

2 Aprile 2022 16:29

Le parole del tecnico amaranto Roberto Stellone al termine del pari tra Cremonese e Reggina

“Vedere i ragazzi a fine partita rammaricati, dopo un’ottima prestazione e un buon pari, ci fa capire la voglia. Ci abbiamo provato davanti a una grandissima squadra ma faccio i complimenti ai ragazzi per la mentalità. Speriamo adesso in qualcosa di impensabile fino alla fine. Dobbiamo vincerle quasi tutte, però ci proviamo. Penalizzazione? Anziché vincerne cinque e pareggiarne una, servirà vincerne sei”. Sono le parole del tecnico amaranto Roberto Stellone al termine di Cremonese-Reggina, terminata 1-1.

“Abbiamo rischiato quasi niente – ha commentato l’allenatore – c’è stata l’occasione clamorosa nel primo tempo con Amione e la partenza forte. Devo rivedere il gol loro, un po’ fortuito, ma poi abbiamo reagito e mi è piaciuto lo spirito anche dopo l’1-1. La Cremonese è un’ottima squadra, allenata da un allenatore preparatissimo. Noi abbiamo la mente sgombra dal discorso salvezza, non avevamo nulla da perdere e l’abbiamo interpretata benissimo. Non ricordo il minuto del nostro gol ma la sensazione era che il gol potesse arrivare, a prescindere dal fatto che loro fossero in inferiorità”.