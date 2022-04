Stamattina a Siderno il premio “Un seme per la legalità” intitolato all’avvocato Felice Badolati

2 Aprile 2022 09:52

Siderno, stamattina la consegna dei premi assegnati dal Distretto 2102 del Rotary

Saranno consegnati stamattina, a Siderno, i premi assegnati dal Distretto 2102 del Rotary agli studenti delle scuole medie superiori calabresi. Il premio dal titolo “Un seme per la legalità” è intitolato all’avvocato Felice Badolati, governatore del prestigioso club service per la Calabria, Campania, Puglia e Basilicata negli anni 90. Al concorso hanno partecipato centinaia di studenti delle scuole di Palmi, Locri, Siderno, Lamezia Terme, Cosenza, Scalea, Corigliano Rossano, Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria, Strongoli, Castrovillari, Scalea, Polistena, Rosarno, Cittanova, Vibo Valentia.

La cerimonia di consegna dei riconoscimenti, che sarà aperta , alle 9,45 dal governatore del Rotary, Fernando Amendola, sarà preceduta dalle relazioni sulla legalità, la cultura e la bellezza, tenute dai professori Paolo Falzea dell’Università Magna Graecia di Catanzaro; Marilisa Morrone, ispettrice del ministero per i Beni e le Attività Culturali; Corrado Trombetta dell’università Mediterranea di Reggio Calabria.

Interverranno successivamente per attribuire i premi e le menzioni speciali il procuratore distrettuale di Catanzaro, Nicola Gratteri, il procuratore di Locri, Giuseppe Casciaro, il magistrato di Reggio Antonio Salvati, fondatore del Festival nazionale della Letteratura e del Diritto, il presidente dell’Ordine dei giornalisti della Calabria, Giuseppe Soluri, il professore Giancarlo Costabile, docente dell’Università della Calabria e fondatore del Laboratorio di Pedagogia della R-esistenza, il dott. Fabio Vincenzi direttore dei Teatri dell’Università della Calabria, il vescovo di Locri-Gerace, monsignor Franco Oliva, e l’imprenditore Mario Romano. Durante i lavori verranno recitate letture di Corrado Alvaro, Mario La Cava e Leonida Rèpaci. La manifestazione potrà essere seguita in diretta streaming dai partecipanti che non potranno intervenire. Saranno inoltre presenti i sindaci di Locri e Siderno, Giovanni Calabrese e Maria Teresa Fragomeni.