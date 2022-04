Sport: Letta, ‘settore fortemente colpito da crisi, necessaria riforma urgente’

7 Aprile 2022 18:04

Roma, 7 apr. (Adnkronos) – Il settore dello sport ha urgente bisogno di una riforma, soprattutto in una fase storica che lo vede fortemente penalizzato per la crisi in atto. Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, intervenendo ad una delle Agorà democratiche dedicata a ‘Lavoro sportivo: le opportunità e le criticità della riforma dello sport’. “Oggi -ha esordito il leader Dem- siamo dentro una crisi profonda: del mondo del lavoro, economica, di costi dell’energia” e “tutti questi elementi vanno a concentrarsi in modo molto pesante sul mondo dello sport. Penso soltanto al tema dei costi della bolletta elettrica, quante parti del mondo sportivo oggi sono in difficoltà profonda rispetto all’impatto di questi costi”.

“Sono tantissimi -ha proseguito il segretario del Pd- i lavoratori del mondo dello sport nel nostro Paese ed è credo insopportabile che ancora oggi il nostro mercato del lavoro in questo campo sia forse il mercato più disuguale che c’è: abbiamo le punte massime che fanno i titoli dei grandi media e attirano l’attenzione del grande pubblico e poi una base enorme fatta di tanti lavoratori che dopo tanti anni di lavoro si trovano con un pugno di mosche in mano, dal punto di vista delle protezioni, delle questioni pensionistiche, di tutto quello che ha a che vedere con un sistema di welfare”.

“Il mondo dello sport del nostro Paese -ha quindi concluso Letta- ha bisogno di misure che siano in grado di aiutare fortissimamente l’attrazione e soprattutto lo sviluppo dei talenti e di tutte le attività di formazione e crescita legate ai territori, al lavoro e all’educazione. Una riforma è stata una delle arabi fenici del nostro Paese, ha bisogno di avere un sblocco e un happy end che noi riteniamo necessario e possibile”.