Spopolamento a Messina, il deputato D’Uva: “salvaguardare valore dei piccoli borghi”

10 Aprile 2022 11:44

Il deputato messinese Francesco D’Uva dà sostegno all’appello del sindaco di Malvagna

“L’allarme lanciato dal primo cittadino di Malvagna fa da eco ai numerosi appelli che, in questi anni, hanno promosso migliaia di sindaci, preoccupati per il futuro dei piccoli comuni italiani rispetto al fenomeno dello spopolamento e del calo delle nascite. Tutto ciò non può lasciarci indifferenti. È necessario agire secondo una visione di insieme e mettere in atto misure sinergiche a tutela dei piccoli comuni del nostro Paese. Mi auguro che l’appello lanciato dal Sindaco di Malvagna venga raccolto e che la scuola, appena ristrutturata, possa essere utilizzata e valorizzata”. Lo scrive in una nota il deputato messinese Francesco D’Uva.

Il parlamentare poi aggiunge: “qualche giorno fa il Ministro del Sud e il Sottosegretario Dalila Nesci hanno risposto in Aula alla mia interrogazione sulla revisione dei criteri per la ripartizione dei fondi previsti contro il fenomeno dello spopolamento. È stato ribadito l’impegno del dicastero per un aggiornamento dei criteri, che superi i limiti attualmente previsti, evitando così di danneggiare molte aree metropolitane, tra cui quella di Messina”. “Il nostro Paese è composto prevalentemente da piccoli comuni con meno di 5mila abitanti. Mettiamo in atto una visione strategica, in prospettiva, che salvaguardi il valore aggiunto che queste realtà sono per l’Italia”, conclude D’Uva.