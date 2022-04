Spirlì a Draghi: “condizionatore? Non spengo un ca**o per consentire a 4 maiali di continuare la guerra”

7 Aprile 2022 21:42

Il pensiero dell’ex Governatore facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì in merito alle parole espresse ieri dal Premier Mario Draghi

“Ecco, diciamo che il condizionatore lo accenderò. E anche il phon, il forno, la lavatrice, la lavastoviglie, le lampadine, il televisore, la radio, l’aspirapolvere e tutto l’elettrico che mi possa consentire una vita decente. Se, poi, dovesse finire l’energia elettrica, non avrò difficoltà a tornare alle comodità di campagna, alla vecchia maniera. Ma non spengo un emerito Katso per consentire a quattro maiali della massopolitica di continuare questa guerra schifosa. Insana come tutte le guerre!!! Draghi? non mi fa paura, ma mi preoccupa molto. Moltissimo. (E non ditemi: sei nel governo con lui, perché IO nel governo NON CI SONO!)”. E’ il contenuto del post Facebook scritto dall’ex Governatore facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì, che ha detto così la sua alle discutibili parole espresse ieri dal Premier Mario Draghi in conferenza stampa (“preferite la pace o il condizionatore acceso?”).