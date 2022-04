Quarta dose, Speranza fa chiarezza: “sarà solo per anziani e fragili”

1 Aprile 2022 17:44

Le parole del Ministro della Salute Roberto Speranza sulla quarta dose del vaccino anti Covid

“Voglio essere chiaro: quando si parla di quarta dose non si parla di quarta dose per tutti, ma si parla di quarta dose solo per le fasce più fragili, che sono quelle che se incontrano il virus rischiano di pagare un prezzo più alto”. Lo ha voluto precisare Roberto Speranza, il quale ha definitivamente sancito il ruolo di un’eventuale quarta dose di vaccino anti Covid: non sarà per tutti, come le precedenti tre, ma solo per chi ne ha realmente bisogno, anziani e fragili. Il Ministro della Salute ha chiarito questo aspetto negli interventi fatti a Repubblica e a Radio Anch’io: “La quarta dose in questo momento non è prevista per tutti. Non c’è nessun Paese del mondo che prevede la quarta dose per tutti, ma c’è una discussione in corso”. Questa discussione è legata alla univocità che Speranza ha chiesto all’Europa su come muoversi in merito al “booster-bis”. Ha chiesto, già qualche giorno fa, che l’Ue percorra insieme lo stesso cammino su tempi, fasce d’età e altro. “Io – ha detto ancora il Ministro – sto favorendo questa discussione soprattutto a livello europeo, perché non ci siano decisioni divergenti tra i diversi Paesi europei su una quarta dose per la popolazione più fragile. E stiamo parlando non solo degli immunocompromessi, per cui la quarta dose si può già fare ed è già raccomandata e consigliata, ma anche per le persone più anziane. Ora, su cosa significa persone più anziane”, che siano quelle “sopra gli 80 anni, sopra i 70 o sopra i 75″, si vedrà. “Ci sono ipotesi diverse a cui ragionano diversi Paesi. Io ho chiesto alla Commissione europea di darci un’indicazione univoca – ha ribadito – perché non ha senso che a Berlino si dica 70 anni e a Parigi si dica 80. Come comunità europea abbiamo bisogno di fare una scelta condivisa: si deciderà, dopo aver ascoltato gli esperti e le agenzie regolatorie, la settimana prossima”.

Sull’andamento della pandemia e sulla fine dello stato di emergenza, Speranza ha detto che “si apre una fase nuova, il Paese affronta l’epidemia ancora in corso con strumenti ordinari. Non significa che la pandemia è finita. Non c’è un pulsante ‘off’ che magicamente fa sparire il virus. Cambia semplicemente che la gestione della pandemia non sarà più di natura straordinaria, ma proviamo a portarla su binari di ordinarietà. E questo possiamo permettercelo perché abbiamo tassi di vaccinazione molto alti, abbiamo finalmente farmaci antivirali che sono piuttosto efficaci ed entriamo in una fase diversa. Ma dobbiamo farlo con i piedi per terra, perché la pandemia è ancora in corso. Adesso metto tutte le energie sulla costruzione e il rilancio del servizio sanitario. Abbiamo una finestra di opportunità, grazie alle risorse del fondo sanitario nazionale, 10 miliardi in più, e del Pnrr, altri 20. La lezione del Covid deve farci aprire una nuova fase, per rendere più forte la nostra sanità”, ha concluso.