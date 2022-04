18 Aprile 2022 14:52

Illusorio il vantaggio di Schnegg in avvio, Giuseppe Rossi pareggia nel finale: è 1-1 finale

Crotone quasi condannato alla Serie C. Quando mancano tre giornate al termine della Serie B, il distacco dei rossoblu dai playout è di 6 punti. A Ferrara, in casa della Spal, la chance era ghiotta per accorciare il divario, ma il vantaggio – arrivato in avvio con Schnegg – sfuma nel finale, con Giuseppe Rossi che da poco entrato firma l’1-1 finale all’85’. Di seguito il programma di giornata e la nuova classifica.

RISULTATI 35ª GIORNATA SERIE B

LUNEDI’ 18 APRILE

ore 12:30

Spal-Crotone 1-1

ore 15:00

Cremonese-Cosenza

Vicenza-Perugia

Pordenone-Benevento

Reggina-Lecce

ore 18:00

Cittadella-Alessandria

Parma-Ascoli

Pisa-Como

Ternana-Frosinone

ore 20:30



Monza-Brescia

CLASSIFICA SERIE B