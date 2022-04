Sorteggio Mondiali 2022, aumenta il rimpianto dell’Italia: tutto facile per le big, manca il girone di ferro

1 Aprile 2022 19:25

Il sorteggio dei gironi dei Mondiali del Qatar 2022: non c’è un vero e proprio girone di ferro! Spagna e Germania sorteggiate insieme, il Brasile pesca 3 underdog interessanti

No, non si sono dimenticati l’Italia e no, visto la data, non è un pesce d’aprile. Gli azzurri non parteciperanno al Mondiale del Qatar 2022, nonostante le recenti voci sulla possibilità di un’esclusione dell’Iran che appaiono piuttosto remote, a causa dell’eliminazione nei Playoff contro la Macedonia. Quest’oggi si sono svolti i sorteggi per i gironi della competizione che, eccezionalmente, verrà disputata il prossimo inverno. Quella del Qatar sarà l’ultima edizione con 32 squadre, prima dell’allargamento a 48 dell’edizione 2026. Non erano presenti nell’urna tutte le formazioni, in quanto le qualificate a oggi sono ancora 29. Mancano tre nazioni che verranno fuori dai Playoff ancora in corso: la vincente di Costa Rica-Nuova Zelanda, chi vincerà la sfida tra Perù e la vincente di Australia-EAU; la squadra che si qualificherà dopo la sfida fra Galles e la vincente di Scozia-Ucraina.

I gironi dei Mondiali del Qatar 2022

Girone A

Qatar Ecuador Senegal Olanda

Girone B

Inghilterra Iran Stati Uniti Vincente Galles vs Scozia-Ucraina

Girone C

Argentina Arabia Saudita Messico Polonia

Girone D

Francia Vincente di Australia-EAU vs Perù Danimarca Tunisia

Girone E

Spagna Vincente Costarica-Nuova Zelanda Germania Giappone

Girone F

Belgio Canada Marocco Croazia

Girone G

Brasile Serbia Svizzera Camerun

Girone H