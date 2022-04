Siracusano (FI): “buon compleanno Gazzetta del Sud, simbolo di Messina”

13 Aprile 2022 18:53

Siracusano: “buon compleanno alla Gazzetta del Sud, che oggi compie 70 anni, e alla Fondazione Bonino Pulejo, che festeggia il mezzo secolo di attività”

“Buon compleanno alla ‘Gazzetta del Sud’, che oggi compie 70 anni, e alla Fondazione ‘Bonino Pulejo’, che festeggia il mezzo secolo di attività”. Così Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia. “Il quotidiano di Messina, primo giornale locale in Calabria, è da decenni un simbolo identitario per la nostra Provincia e per l’intero Mezzogiorno. Un primato conquistato grazie alla sua rigorosa opera di informazione, sempre dalla parte delle notizie e dei lettori. Una realtà editoriale in salute e che gode di grande autorevolezza. Sinceri auguri al direttore, all’editore, ai giornalisti e a tutti i lavoratori. Altri 70 anni di grandi successi per la nostra città e per tutto il Sud”, conclude la nota.