Sileri conferma: “auspico stop mascherine al chiuso dall’1 maggio”

6 Aprile 2022 15:50

Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri conferma che, molto probabilmente, dall’1 maggio non ci saranno più le mascherine al chiuso

Dopo quello sul Green Pass – che ha portato alla rimodulazione nel mese di aprile e all’eliminazione definitiva dall’1 maggio – ora il dibattito in tema Covid in Italia si è spostato sulle mascherine al chiuso, uno dei pochi strumenti ancora rimasti, da due anni a questa parte, nonché ancora rientranti fra gli obblighi di Stato. Probabilmente, come annunciato da più parti, verrà detto addio anche a questo sistema di protezione dal giorno della festa dei lavoratori, ma la certezza assoluta non è ancora totale e dunque il dibattito è ancora aperto. Tanti esperti, non ultimo Bassetti, si sono espressi sull’argomento a favore di un addio.

E il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, sulla falsariga di queste impressioni, ha confermato all’Adnkronos Salute che “è auspicabile che dal primo maggio non ci sia più la mascherina al chiuso, perché questo vorrebbe dire che la curva dei contagi è calata. Nel frattempo, però, in considerazione del fatto che la circolazione virale è sostenuta in questo momento da Omicron 2 molto diffusiva, il suggerimento è di utilizzare le Ffp2, anche laddove non sono obbligatorie. Se potremo togliere la mascherina al chiuso – aggiunge – ce lo diranno i dati tra qualche settimana. E’ ancora presto, però per poterne parlare. Non avrebbe senso ipotizzare eventuali modulazioni dell’uso della mascherina senza sapere in che quadro epidemiologico ci troveremo a fine aprile”.