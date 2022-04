Siderno pronta ad accogliere le Nazionali di Volley: tre giorni di spettacolo al Palasport

1 Aprile 2022 21:22

Tre giorni di Volley nella città reggina, tutta la gioia del Sindaco Fragomeni: “saremo all’altezza della sfida”

Tutto pronto per l’evento di Volley internazionale che verrà ospitato a Siderno dall’8 al 10 aprile. Le Nazionali femminili U19 di Italia, Germania e Paesi Bassi si affronteranno per conquistare la qualificazione agli europei e per il paese saranno 3 giorni di spettacolo volley. Abbiamo intervistato il Sindaco, la Dr.ssa Mariateresa Fragomeni che, con estrema sincerità racconta l’emozione, mista a “tensione”, che accompagna la partenza dell’evento. “Vorremmo che la nostra Siderno apparisse bella per come è”, questo il desiderio principale, unito alla determinazione nel dimostrarsi all’altezza della sfida che li aspetta. C’è fermento tra i cittadini, il Sindaco stesso dichiara che “dopo aver diffuso l’ufficialità circa lo svolgimento dell’evento, abbiamo ricevuto diverse richieste di informazioni” perché non capita tutti i giorni di “staccarsi da un televisore e poter vivere direttamente in prima persona una esperienza di questa caratura”.

Importante sottolineare come l’occasione “porterà un riflesso positivo sulla pratica della pallavolo ed anche sul territorio”. La Sindaca, coadiuvata dall’Avvocato Lurasco (con delega allo sport ed alle manifestazioni), punta in alto: “questo della pallavolo è il primo banco di prova di tanti altri sui quali stiamo alacremente lavorando”. Alla base vi è la consapevolezza che “lo sport è per sua natura un momento di sana competizione che rompe muri e steccati, è portatore di una cultura che forma alla pace ed alla convivenza civile” e mai come in questo momento c’è bisogno di lanciare messaggi così importanti. “La manifestazione sarà dedicata alle persone che soffrono e muoiono in guerra, nella speranza che sia l’ultimo conflitto cui i giovani e tutti i cittadini del mondo debbano assistere”. Nel concludere, la Dr.ssa Fragomeni, ringrazia caldamente la FIPAV che ha creduto in Siderno e in tutto il CT Fipav di Reggio Calabria, con il Presidente Domenico Panuccio, per la dedizione dimostrata. L’appuntamento è quindi fissato per l’8, 9 e 10 aprile al Palasport di Siderno per fare squadra e tifare insieme per il volley spettacolo.