Sicilia, Musumeci annuncia: “saremo la regione leader in rinnovabili. Puntiamo alla piena autonomia”

8 Aprile 2022 21:16

Il governatore siciliano Nello Musumeci è intervenuto all’incontro su “Le energie della Sicilia”

Il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, a margine del convegno su “Le energie della Sicilia” organizzato a Catania, ha detto: “la Sicilia si candida ad essere la regione maggiormente importante per produzione di energia pulita. Tutte le società vogliono investire nella nostra terra dove c’è sole e vento. E’ un processo di ricchezza per la nostra isola per i capitali investiti e per la ricaduta occupazionale e l’indotto che ogni impianto determina”. “A patto che – rimarca Musumeci – dietro ogni società e richiedente ci sia trasparenza. Abbiamo raggiunto accordi con alcune Procura per la massima attenzione nella fase istruttoria. Nessuno pensi di potere utilizzare prestanome. Non siamo disposti a consentire che il malaffare possa annidarsi dietro che trova l’alibi dell’energia pulita per affari loschi. Se qualcuno cerca scorciatoie li accompagneremo noi in Procura”.

“In Sicilia stiamo perseguendo l’obiettivo dell’autonomia energetica un tema che abbiamo capito da mesi, da qualche anno, visto che avevamo attivato una serie di iniziative, compresa quella di produrla attraverso i rifiuti. Sappiamo di essere soltanto una cerniera tra il Mediterraneo e il resto d’Europa – evidenza- e ci piace esserlo, perché non vogliamo essere la periferia del Continente. Ecco perché da qualche anno ci stiamo ponendo il tema di come essere di aiuto all’Italia e all’Europa e non soltanto sull’autonomia energetica, ma anche su quella alimentare, settore in cui la Sicilia non teme alcun confronto”, conclude Musumeci.