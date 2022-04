Sicilia: Minardo, ‘bene Salvini, nessuno può imporre candidature dall’alto’

26 Aprile 2022 22:29

Roma, 26 apr. (Adnkronos) – ‘I siciliani meritano rispetto: nessuno può imporre candidature senza il coinvolgimento del territorio. Né da Roma, né da Genova, né da Milano. Serve senso di responsabilità per dare ai palermitani una proposta unitaria di centrodestra. Grazie a Matteo Salvini che per primo – da vero autonomista – ha chiarito che non ci possono essere forzature arroganti”. Lo dice il leader regionale di Lega-Prima l’Italia, Nino Minardo.