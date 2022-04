Sicilia: Miccichè, ‘De Luca candidato centrodx è il problema di Musumeci’

13 Aprile 2022 06:51

Verona, 13 apr. (Adnkronos) – “Il problema di Musumeci è Cateno De Luca perché è un altro candidato di centrodestra. Quando io ho fatto il 61-0 era perché non c’era nessun altro a destra. Io non ne sono convinto, ma secondo alcuni De Luca potrebbe avere più voti di Musumeci”. Così il presidente dell’Ars e coordinatore di Forza Italia in Sicilia Gianfranco Miccichè parlando delle prossime regionali nell’isola, durante la cena organizzata ieri sera a Verona dall’assessore all’Agricoltura della Regione Siciliana Toni Scilla (Fi) in occasione del Vinitaly.