Sicilia, il mistero dell’eremita di Pantalica: messaggi mistici dispersi fra le grotte della necropoli

4 Aprile 2022 17:25

Il giovane ricercatore Sebastian Colnaghi, nel corso di una esplorazione presso la riserva naturale di Pantalica, ha riportato alla luce alcuni messaggi di un misterioso eremita

“Legati con me al canto di liberazione, alla corda di luce, o avrai soltanto lacrime di pietra“. Messaggi come questo, inviti alla meditazione, frasi criptiche e ammonimenti morali sono stati ritrovati presso la necropoli di Pantalica, suggestiva riserva naturale in provincia di Siracusa. La firma sarebbe quella di un misterioso eremita! La scoperta è stata effettuata da Sebastian Colnaghi, giovane escursionista e green-influencer famoso per la valorizzazione delle bellezze naturali della Sicilia, sempre in prima linea in difesa del territorio e dell’ambiente.

La necropoli di Pantalica con il suo fascino tetro fra tombe e caverne, è stata da sempre la culla di storie e leggende, ma anche il rifugio di alcuni eremiti ritiratisi in meditazione. Fra i più famosi Diomiro Ingallina, monaco Indù che ha vissuto tra le rocce preistoriche di Pantalica per diversi anni. Sebastian Colnaghi, che in passato aveva raccontato ai nostri microfoni la scoperta della rara vipera concolor, ha fatto luce sulla vicenda spiegando: “sabato 26 marzo 2022 mi sono recato, per una esplorazione, nella Riserva naturale orientata di Pantalica entrando dall’ingresso di Sortino e ho notato in diverse grotte e tombe la presenza di numerosi fogli di carta firmati “Eremita di Pantalica”. Biglietti contenenti figure e messaggi mistici che rimandano alla conoscenza di pratiche di filosofia e meditazione. Nella Grotta dei Pipistrelli di Pantalica addirittura un offertorio di fortuna, con un cartello che diceva: ‘l’eremita ringrazia per le offerte ma anche per tutta la cattiveria che riceve’. Io non so se si tratta dello scherzo di un buontempone oppure siano tracce lasciate da qualche mitomane. Di fatto questa scoperta ha destato curiosità: è di certo insolito che ci sia qualcuno che lasci tra la vegetazione questi foglietti con messaggi di varia natura. Chiunque esso sia, un obiettivo lo ha raggiunto ed è quello di incuriosire gli escursionisti“.