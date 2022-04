SiAmo Bovalino appoggia la candidatura a sindaco di Giovanni Massimo Rimini

23 Aprile 2022 12:24

Il movimento civico SiAmo Bovalino, preso atto della decisione di Mario Ientile di non candidarsi più, appoggerà la candidatura a sindaco di Giovanni Massimo Rimini

“Come preannunciato la settimana scorsa, terminate le ultime necessarie verifiche, si é riunita l’Assemblea del Movimento civico SiAMO BOVALINO per condividere la scelta del candidato a Sindaco, in vista delle elezioni amministrative del prossimo 12 Giugno. Durante la partecipata riunione, si è preso atto della sofferta decisione del Dott. Mario Ientile di ritirare la propria disponibilità alla candidatura a Sindaco, per legittime ragioni di natura strettamente personale.

Tutti i componenti del Movimento hanno espressamente ringraziato il Dott. Ientile per aver stimolato ed arricchito questo spazio di discussione civica, che si è sviluppato in queste settimane attraverso un’aggregazione spontanea ed appassionata di tanti cittadini. Il Dott. Ientile ha confermato, comunque, il suo apporto diretto ed attivo, mettendo a disposizione del progetto il suo personale contributo in termini di partecipazione, idee ed esperienza professionale.

L’Assemblea del Movimento, sulla base delle disponibilità ricevute in queste settimane ed in seguito ad un confronto aperto e condiviso, ha successivamente individuato, all’unanimità, il candidato a Sindaco che guiderà la lista SiAMO BOVALINO nella competizione elettorale, nella persona di Giovanni Massimo Rimini, noto e stimato imprenditore bovalinese. L’innata disponibilità, l’amore viscerale per il proprio paese, le sue riconosciute qualità morali e l’esperienza amministrativa precedentemente acquisita, sono stati gli elementi determinanti per identificare una figura che potesse rappresentare al meglio le diverse idee e le concrete finalità del Movimento.

Nei prossimi giorni saranno definite anche le candidature alla carica di Consigliere, per presentare ai cittadini di Bovalino una lista che risponda pienamente alle aspettative ed alla volontà di costruire un percorso consapevole e duraturo che possa mettere in risalto le bellezze, le energie e le risorse positive del nostro paese”. È quanto si legge nella nota trasmessa alla stampa dal movimento civico SiAMO BOVALINO.