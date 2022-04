Polistena, il cuore non basta: Napoli vince 4-3. Domani da Manfredonia la possibile condanna alla A2

29 Aprile 2022 21:56

Non bastano cuore e grinta al Polistena, reggini sconfitti 4-3 a Napoli. Domani da Manfredonia potrebbe arrivare la condanna alla Serie A2

La 27ª Giornata della Serie A di Futsal potrebbe avere il sapore amaro della condanna per il Polistena. La formazione reggina gioca una delle migliori partite delle ultime settimane, con cuore e grinta, raccogliendo molto meno di quanto meritasse realmente. Ma è sempre il parquet a parlare e il 4-3 maturato al PalaCercola potrebbe costare la retrocessione in Serie A2 in caso di vittoria o pareggio di Manfredonia contro Avellino.

Primo tempo nettamente ad appannaggio dei reggini. Bukovec la sblocca dopo 1’44’’, ma il Napoli la ribalta con Fernandinho e Dian Luka poco dopo. Il vantaggio partenopeo dura meno di 10 secondi con Richichi che pareggia subito i conti. Il resto è un one man show di Ganho che respinge ogni conclusione dei ragazzi di coach Martinez, facendosi aiutare una volta anche dal palo, mantenendo il punteggio sul 2-2.

Nella ripresa servono 9’29’’ per sbloccare il punteggio: Dian Luka batte Martino per il 3-2 dei padroni di casa. Vantaggio che, ancora una volta, dura pochissimo: 20 secondi dopo Richichi riporta la gara in parità. A 10’31’’ Dian Luka sale nuovamente in cattedra per il 4-3 che gli vale la tripletta personale. La rete che decide la gara. I calabresi non riescono, infatti, a trovare una nuova parità anche con il power play, merito del solito Ganho che mette in ghiaccio la gara con le sue parate.

TABELLINO NAPOLI FUTSAL-CORMAR POLISTENA 4-3 (2-2 p.t.)

NAPOLI FUTSAL: Ganho, F. Perugino, Bruno Coelho, Turmena, Fernandinho, Pagliaro, Grasso, De Simone, Peric, Amirante, A. Perugino, Dian Luka, Lo Conte, Capiretti. All. Basile

CORMAR POLISTENA: Martino, Bukovec, El Ouaz, Diogo, Richichi, Arcidiacone, Urio, Badran, Calderolli, Maluko, Prestileo, Multari, Iennarella. All. Martinez

MARCATORI: 1’44” p.t. Bukovec (P), 4’32” Fernandinho (N), 7’49” Dian Luka (N), 8′ Richichi (P), 9’29” s.t. Dian Luka (N), 9’49” Richichi (P), 10’31” Dian Luka (N)

AMMONITI: Urio (P), Badran (P), Fernandinho (N), Maluko (P)

ARBITRI: Giulio Colombin (Bassano del Grappa), Luca Serfilippi (Pesaro) CRONO: Giovanni Beneduce (Nola)