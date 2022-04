Cormar Futsal Polistena ko 1-2 contro Pescara: Maluko illude, Arcidiacone si becca un rosso

5 Aprile 2022 18:41

Cormar Futsal Polistena ko contro Futsal Pescara nel recupero della 21ª Giornata: non basta la rete di Maluko ai calabresi, Arcidicacone rimedia un rosso

La Cormar Futsal Polistena fallisce l’occasione di guadagnare punti in classifica mentre le dirette concorrenti erano ‘a riposo’. Turno infrasettimanale extra per i calabresi di scena al Polivalente “Bruno Attinà” di Lazzaro nella gara di recupero della 21ª Giornata della Serie A di Futsal contro Futsal Pescara. I calabresi, reduci dal 3-3 in rimonta su Matera, sono stati sconfitti 1-2 dagli abruzzesi trascinati dalle reti di Misael e Morgado. Per i pianigiani non è bastata la rete di Maluko. Nel secondo tempo Arcidiacone ha lasciato in 10 i suoi rimediando due gialli e il conseguente cartellino rosso. Cormar Futsal Polistena ancorato all’ultimo posto in classifica con 15 punti complessivi, 3 in meno rispetto a quelli ottenuti, a causa di una penalizzazione.

Tabellino Cormar Futsal Polistena-Futsal Pescara (1-1 p.t.)

CORMAR POLISTENA: Martino, Arcidiacone, Calderolli, Maluko, Vinicius, Urio, Tigani, Prestileo, Diogo, Richichi, Multari, Iennarella. All. Martinez

FUTSAL PESCARA: Mammarella, Coco Wellington, Gui, Andrè, Morgado, Diodati, Cappello, Murilo, Eric, Coco Schmitt, Misael, Onnembo, Giuliani, Mazzocchetti. All. Palusci

MARCATORI: 7’36” p.t. Misael (PE), 8’23” Maluko (PO), 4’55” s.t Morgado (PE)

ARBITRI: Vincenzo Sgueglia (Civitavecchia), Marco Moro (Latina) CRONO: Luigi Alessi (Taurianova)