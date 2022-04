Cormar Futsal Polistena, ko tennistico: contro Ciampino Aniene finisce 6-2, non basta Arcidiacone

16 Aprile 2022 16:56

La Cormar Futsal Polistena cade per 6-2 sul campo del Ciampino Aniene: i reggini sperano nei Playout per una salvezza sempre più complicata

Ciampino Aniene si dimostra il miglior attacco del campionato, non per caso. Ne fa le spese la Cormar Futsal Polistena che dopo i 5 gol subiti a Reggio Calabria, ne prende 6 on the road nel Lazio. Trasferta da dimenticare per la compagine di coach Martinez che nei primi 11 minuti si ritrova subito sotto di 3 reti: Guti apre le marcature, Raubo raddoppia, l’eterno Wilde cala il tris. Una conclusione di Arcidiacone riapre il match sul finire di un primo tempo che, tutto sommato, vede il Polistena ancora in partita grazie a diversi salvataggi di Martino e una traversa colpita dai padroni di casa. Nella ripersa però il copione si ripete: due reti in 12 secondi, a firma di Raubo e Salla, tagliano le gambe ai reggini. Ferretti, in gol per la prima volta in Serie A all’andata, chiude definitivamente i conti con la rete del 6-1. Ancora una volta, l’ultimo a mollare è Arcidiacone che rende meno amaro il passivo con la rete del 6-2 finale. Polistena ancora ultimo a 15 punti dal Real San Giuseppe (prima squadra salva), impegnato nel pomeriggio odierno contro il Padova. A 5 giornate dal termine, al Polistena serve un miracolo per centrare i Playout ed evitare la retrocessione.

CIAMPINO ANIENE-CORMAR POLISTENA 6-2 (3-1 p.t.)

CIAMPINO ANIENE: Casassa, Isi, Guti, Wilde, Diaz, Bertolini, Raubo, Divanei, Pina, Pilloni, Joao Salla, Ferretti, De Filippis, Buricca. All. Ibañes

CORMAR POLISTENA: Martino, Arcidiacone, Calderolli, Maluko, Vinicius, Urio, Bukovec, El Ouaz, Badran, Prestileo, Richichi, Multari, Iennarella. All. Martinez

MARCATORI: 2’43” p.t. Guti (CA), 5’38” Raubo (CA), 11’19” Wilde (CA), 17’38” Arcidiacone (P), 6’46” s.t. Raubo (CA), 6’58” Joao Salla (CA), 9’17” Ferretti (CA), 19’48” Arcidiacone (P)

AMMONITI: Raubo (CA), Urio (P), Bukovec (P)

ARBITRI: Salvatore Minichini (Ercolano), Fabio Maria Malandra (Avezzano) CRONO: Alessandro Ribaudo (Roma 2)