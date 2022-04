Il Messina è salvo, esulta Sciotto: “era mio unico obiettivo per la città, fino a gennaio sembrava esserci il demonio”

10 Aprile 2022 17:09

Le parole in conferenza stampa del presidente Pietro Sciotto, entusiasta per la salvezza conquistata dal suo Messina

“Sono contento e felice di avere questa squadra, è stato realizzato un grande girone di ritorno”. Ha esultato il presidente del Messina, Pietro Sciotto, al termine della vittoria contro il Taranto che è valsa la salvezza in Serie C. “Brava le gente messinese che oggi ha riempito lo stadio, anche se è la prima volta in cinque anni che mi capita. E’ stata bella l’iniziativa quella di far entrare i bambini. Fino a gennaio sembrava ci fosse il demonio dentro il nostro spogliatoio, ma a gennaio ho fatto di tutto per trattenere Russo. Ed il suo girone di ritorno è stato determinante. Quando ho preso Rizzo, la conseguenza era cedere Fofana, ma io mi sono opposto. Damian e Carillo potevano andare via, ma ho detto no. Il mio obiettivo era salvare il Messina, non riuscirci sarebbe significato buttare via gli ultimi cinque anni.

Infine, sul futuro, il patron è criptico. “Adesso parliamo del presente, se ne parlerà tra dieci giorni. Ho detto a mio padre di prepararsi, perché voglio che a 92 anni venga con me dentro il campo domenica prossima per festeggiare la salvezza del Messina”, conclude il presidente.