“Le Iene” arrivano a Catanzaro: Saverio Riccelli e “Manué” ospitano la troupe di Italia 1 | VIDEO

27 Aprile 2022 17:51

Saverio Riccelli e la capretta Manué ospitano la troupe de “Le Iene”: l’inviato Nicolò Dedevitiis insieme al pastore calabrese diventato famosissimo sui social

Da Belcastro con furore. Saverio Riccelli e Manué, ormai, sono una cosa sola. Il pastore tik-toker e la sua immancabile capretta sono diventati uno dei fenomeni social più seguiti del momento in Italia. Il giovane calabrese, di Catanzaro, conta infatti oltre 70 mila follower su Instagram e quasi 1 milione su Tik Tok. E’ riuscito a trasformare il suo lavoro, la sua passione, il rispetto dell’ambiente e degli animali in una vetrina che racconta con genuinità, spensieratezza e allegria la vita di tutti i giorni. E se ne sono accorti in tanti: tra questi, anche gli inviati de “Le Iene”. La troupe di Italia 1 è stata ospitata da Saverio e dalle sue caprette: l’inviato Nicolò Dedevitiis, infatti, ha trascorso momenti felici e sorridenti insieme al pastore catanzarese in mezzo alla natura, come dimostrano le Instagram Stories sul profilo Instagram di entrambi. Di seguito il VIDEO.