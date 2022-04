“Sandrino – Il film”, la recensione di StrettoWeb: Pasquale Caprì “ndi salau”

28 Aprile 2022 23:08

Novanta minuti volati via fra leggerezza e risate. L’umorismo reggino di Pasquale Caprì funziona anche sul grande schermo e Reggio Calabria viene fuori in una veste più che positiva

Mancano ancora 5 giorni all’uscita al cinema di “Sandrino – Il film”, prevista per il prossimo 3 maggio presso il Teatro Cilea di Reggio Calabria. La prima apparizione sul grande schermo per Pasquale Caprì e il suo amatissimo personaggio è stata mostrata questa sera, in anteprima per la stampa, presso il cine-teatro Metropolitano di Reggio Calabria. StrettoWeb ha preso parte alla proiezione e di seguito fornisce la sua recensione sull’opera firmata dai registi Lorenzo Amadeo e Davide Manganaro.

La trama

Reggio Calabria ospita le vicende di Sandrino, un giovane ragazzo di periferia, simpatica caricatura del reggino medio. Fra un “u cafè è pavatu” e un “a salai!”, con il suo atteggiamento da playboy (che finisce sempre in bianco), Sandrino ha una sua particolare visione della vita, basata essenzialmente sulle donne e il calcio. A guidarlo ci sono gli zii, quasi fossero l’angioletto e il diavoletto sulle sue spalle. Zio Ben (Benvenuto Marra) cerca di riportarlo sulla retta via, lo invita a cercare il vero amore e a trovare un lavoro che gli permetta di sistemarsi. Zio Giorgio (Giorgio Casella) è l’esatto opposto: un eterno Peter Pan che pensa solo alla bella vita, alle donne e trascina il nipote nei guai. Anche se non è tutto come sembra… Riuscirà Sandrino a trovare il vero amore?

I temi

Sottolineiamo subito una cosa: si tratta di un film su Reggio Calabria che non è basato sulla ‘ndrangheta, nel quale non ci sono omicidi e violenza, in cui si parla in dialetto solo lo stretto indispensabile per dare quel tocco di realismo in più. E precisiamo: dialetto reggino. Non catanzarese, non cosentino. A chi solitamente fa ironia sui calabresi, sembrerà strano, ma esistono varie sfumature del dialetto che non consistono solo in triplicare ogni lettera e fare riferimento al peperoncino.

I luoghi comuni, chiaramente, ci sono anche qui. Il personaggio è la caricatura del reggino medio, in tutte le sue sfaccettature, ma al quale, in fin dei conti, ci si affeziona sempre. Sandrino diventa anche il mezzo per veicolare messaggi positivi contro la droga e il bullismo, diciamo… a modo suo!

Evitato anche il pericolo di far emergere unicamente un aspetto macchiettistico di Reggio Calabria che, al contrario, trionfa nello sfondo con splendidi paesaggi che spaziano dal Lungomare alla periferia, con tanto di riprese a Gambarie.

Giudizio finale

Un film leggero ma non superficiale, che non ha la pretesa di fare alcuna morale, ma che riesce a inserire alcuni messaggi positivi fra le scene. Niente ironia pseudo intellettuale, battute e gag vengono caricate in pieno stile ‘Sandrino’. Pasquale Caprì porta in scena il lato migliore di “Sandrino”, spalleggiato alla grande da Benvenuto Marra e Giorgio Casella, come da tutto il resto del cast.

Ci aspettavamo risate, doppi sensi e “umorismo reggino”. C’è tutto, in grandi quantità: le risate in sala ne sono state la prova. Se volete passare una serata spensierata, guardando al cinema la vostra città con le sue bellezze e le sue maschere, andate a vedere “Sandrino – Il film”. Voto: 8!