“Sandrino – Il film”, l’anteprima per la stampa è un successo. Pasquale Caprì: “da Reggio al cinema, che soddisfazione” | INTERVISTE

28 Aprile 2022 23:43

L’anteprima di “Sandrino – Il film”, dedicata alla stampa, è un successo. Tante risate in sala, ma anche importanti messaggi sociali. Un film reggino che conquisterà i reggini

Il cine-teatro Metropolitano di Reggio Calabria apre le sue porte per l’anteprima di “Sandrino – Il film”, il primo film di Pasquale Caprì, che anticipa la prima visione aperta al pubblico del prossimo 3 maggio. Dopo aver ospitato cast, regista e produttrice in redazione nelle scorse settimane, StrettoWeb è stato ospitato, sua volta, in sala per la proiezione dedicata ai giornalisti. Un film leggero e divertente, 1 ora e 30 minuti passati in spensieratezza e con una grande quantità di risate con la consueta verve di Pasquale Caprì, Benvenuto Marra, Giorgio Casella e il resto del cast.

Intervistato ai nostri microfoni, Pasquale Caprì ha dichiarato: “siamo riusciti a portare al cinema un personaggio nato nella periferia di Reggio. Un conto è stato guardarlo sui palchi e nei video, un conto è vederlo al cinema: una grande soddisfazione, un sogno. Abbiamo lanciato messaggi importanti, con ironia: messaggi del genere arrivano prima. La prima del 3 maggio? Il Cilea è un teatro prestigiosissimo, non sarà semplice riempirlo, nonostante il pubblico sta rispondendo bene in prevendita. Ci auguriamo di non deludere chi ci verrà a vedere”.