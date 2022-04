Sampdoria-Genoa come Reggina-Messina: il 30 aprile segna un altro derby salvezza, 16 anni dopo

30 Aprile 2022 23:11

Un altro 30 aprile segna un derby salvezza in Serie A: oggi Sampdoria-Genoa, 16 anni fa Reggina-Messina

Il calcio è in grado di regalare date storiche, segnanti, iconiche. Ed è in grado di legarle ad eventi e a coincidenze che ognuno può interpretare a proprio piacimento, in base al proprio modo di essere. I più romantici, ovviamente, amano pensare che il Dio del calcio si sia divertito a giocare, a mescolarle, e poi a rimetterle insieme, sempre unite da un qualche assurdo – o logico – legame. Ed è così che oggi, 30 aprile 2022, la Sampdoria batte il Genoa per 1-0 in un Marassi stracolmo e con un finale da infarto (rigore del possibile pari fallito da Criscito al 95′), mette una pietra quasi tombale sulla salvezza e con un’altra abbatte gli storici “cugini”, non ancora retrocessi ma sempre immobilizzati in quel penultimo posto che non lasciano da tempo.

Lo avete letto, quel 30 aprile. E non dite che non avete capito, bugiardi. Se il 30 aprile di quest’anno ha segnato in maniera indelebile, a suo modo, uno dei più sentiti d’Italia, indirizzando una squadra verso la salvezza e l’altra verso la B – in un gioco di campanilismi, sfottò, adrenalina, tifo sfegatato, entusiasmo – lo stesso è accaduto infatti 16 anni fa. 30 aprile 2006, al Granillo c’è Reggina-Messina. Giornata non 35ª ma 36ª. La squadra di casa, allora come oggi, con la vittoria avrebbe messo una pietra tombale sulla salvezza, l’altra invece sarebbe retrocessa. Il resto è storia nota: Cozza, Amoruso e Bianchi nella ripresa, la Reggina vince e si salva, il Messina perde e retrocede in B, proprio la stessa B gigante che la Curva Sud espone nel finale di gara. Un derby, allora quello dello Stretto e oggi quello della Lanterna (due dei derby storici del nostro paese), in cui ci si gioca vita o morte, “restare o morire”, salvarsi o retrocedere. E in grado di regalare, a 16 anni di distanza, le stesse emozioni. Vero, allora i verdetti furono definitivi, a differenza di oggi, ma volendo spostare le lancette di un anno, il 18 aprile 2007 ci fu il “replay”, e le cose andarono esattamente come nel match di oggi: Reggina-Messina 3-1, Reggina quasi salva, Messina quasi retrocesso. E il Dio del calcio si divertì ancora. E forse non ha mai smesso…