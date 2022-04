Sallusti: “Chi dice ‘non mi fido dei diplomatici’ è come i no vax che dicono ‘non mi fido della scienza’ e poi sono tutti morti”

8 Aprile 2022 11:35

Il direttore di Libero Alessandro Sallusti, parlando del conflitto russo ucraino, ha paragonato quelli che non si fidano dei diplomatici ai no vax che non si fidano della scienza

“A me dispiace che un dirigente di questo paese qual è lei dica: ‘io non mi fido dei diplomatici e non mi fido dei tecnici della Nato’, perché sono come le frasi dei no vax che dicono ‘io non mi fido della scienza e dei medici’, e poi sono quasi tutti morti“. Lo ha detto il direttore di Libero Alessandro Sallusti riferendosi al collega di Avvenire Marco Tarquinio, entrambi ospiti in video collegamento ieri sera a Piazza Pulita, su La7. “Faccio chiarezza – ha replicato Tarquinio – io non mi fido del segretario generale della Nato e di quello che finora hanno fatto i diplomatici perché ci hanno portato a questa guerra”.