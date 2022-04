Daily Mail: “la Russia trasferisce equipaggiamenti militari verso la Finlandia dopo richiesta ingresso nella Nato” | VIDEO

12 Aprile 2022 22:14

Secondo quanto riferisce il “Daily Mail”, la Russia starebbe spostando una serie di equipaggiamenti militari verso i confini della Finlandia, dopo aver avvertito Helsinki contro una sua possibile adesione alla Nato

“La Russia starebbe spostando una serie di equipaggiamenti militari verso i confini della Finlandia, dopo aver avvertito Helsinki contro una sua possibile adesione alla Nato“. Lo riporta il “Daily Mail”, che fa riferimento a un video non confermato (in basso) che sembra mostrare due sistemi missilistici di difesa costiera russi (K-300P Bastion-P) in movimento lungo una strada sul lato russo del confine. Nei giorni scorsi il premier della Finlandia Sanna Marin aveva dichiarato che il suo Governo probabilmente porterà a termine entro la metà dell’estate una discussione sulla richiesta di adesione alla Nato. Parole, queste, che avevano suscitato la reazione della Russia. Il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov aveva avvertito in merito al fatto che in caso di ingresso della Finlandia alla Nato questo non avrebbe migliorato la situazione della sicurezza in Europa. Un deputato russo, Vladimir Dzhabarov, si era invece spinto a dire che la decisione si tradurrebbe nella “distruzione della Finlandia”.