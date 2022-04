Formula 1, disavventura a Pasquetta per Leclerc: mentre i fan lo acclamano, un ladro gli ruba il rolex

19 Aprile 2022 17:17

Charles Leclerc derubato del proprio rolex a Viareggio: mentre un gruppo di fan saluta il pilota Ferrari, un ladro gli sottrae il prezioso orologio

Una brutta serata di Pasquetta quella passata da Charles Leclerc a Viareggio. Il pilota della Ferrari, primo nel Mondiale dopo 3 gare, si trovava con alcuni amici e il suo preparatore atletico, il viareggino Andrea Ferrari, in Darsena, precisamente lungo via Salvatori, una zona poco illuminata, disservizio segnalato a più riprese dai residenti della zona. “La Gazzetta dello Sport” ripota che, verso le 23, secondo quanto hanno ricostruito le forze dell’ordine, il giovane pilota è stato riconosciuto da alcuni tifosi che festanti gli hanno chiesto una foto e soprattutto di riportare il titolo in Italia. Un ladro ha però sfruttato il momento per sfilare a Leclerc il suo prezioso Rolex, un pezzo unico, da collezione, dal valore di diverse migliaia di euro. Un movimento repentino che il pilota non ha notato sul momento. Sull’episodio sono in corso le indagini di carabinieri e polizia.