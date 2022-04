Roccella, ufficiale: è retrocessione in Promozione. E pensare che pochi anni fa batteva la Reggina…

4 Aprile 2022 17:18

Indelebile il 3-1 inflitto dal Roccella alla Reggina nel settembre 2015, nonostante l’invasione dei tifosi provenienti da Reggio Calabria

Adesso è ufficiale, il Roccella è retrocesso in Promozione. Un’annata beffarda che con il risultato di ieri (pareggio 2-2 contro l’Isola Capo Rizzuto) si è praticamente conclusa anzitempo con l’addio al campionato di Eccellenza. Un triste episodio per il calcio calabrese, basta pensare che fino a qualche anno fa il Roccella era in Serie D, categoria che ha mantenuto per diversi anni. Ricordi anche storici, come ad esempio la vittoria sulla Reggina nell’anno della ripartenza del club amaranto presieduto dal patron Mimmo Praticò. Quello fu un avvio di stagione horror, proseguito con la rimonta fino alla zona playoff, poi il ripescaggio e addirittura la promozione in Serie C. In quella partita lo stadio Ninetto Muscolo di Roccella fu invaso dai sostenitori reggini, che sotto un solo cocente videro la propria squadra perdere 3-1 contro i padroni di casa. La tristezza è che tutto ciò succedeva pochi anni fa, poi le cose per entrambe sono nettamente cambiate: la Reggina del presidente Luca Gallo è infatti riuscita a conquistare la doppia promozione, mentre il Roccella è andato incontro a problemi societari, fino al tracollo di questi mesi. Di seguito la nota ufficiale della società: