Cormar Futsal Polistena tutto cuore: pareggio in rimonta contro l’Opificio 4.0 CMB Matera dell’ex Parisi

1 Aprile 2022 22:38

La Cormar Futsal Polistena guadagna un punto nell’anticipo della 24ª Giornata della Serie A di Futsal contro l’Opificio 4.0 CMB Matera: i reggini rimontano con un grande secondo tempo

Dopo due sconfitte consecutive contro Roma e Padova, la Cormar Futsal Polistena torna a fare punti. Fra le mura amiche del Polivalente “Bruno Attinà” di Lazzaro, i reggini fermano la 5ª forza del campionato, l’Opificio 4.0 CMB Matera dell’ex Gianluca Parisi, sul risultato di 3-3. Un punto che non smuove la classifica (reggini ancora fanalino di coda) ma che fa morale in vista di un finale di stagione nel quale servirà mettere in cascina qualche vittoria pesante per sperare almeno nei Playout.

Portieri protagonisti nel primo tempo. Se da una parte Martino si supera sui tiri di Braga e Santos, dall’altra parte Parisi si traveste addirittura da assistman: il portiere, in libera uscita, arriva fino alla trequarti del Polistena servendo Braga con un potente tiro cross deviato in porta per il gol del vantaggio. Poco dopo Matera raddoppia con un calcio piazzato di Stazzone che pesca sul secondo palo Cesaroni per lo 0-2. A poco più di un minuto dalla fine Zakaria El Ouaz accorcia le distanze per il Polistena e si va al riposo sull’1-2.

Nella ripresa l’Opificio torna subito avanti. Assist di Basile che pesca dentro Santos, ancora in gol dopo la marcatura dell’andata. Coach Martinez si gioca quindi la carta del power play con Arcidiacone in maglia rossa: proprio il calcettista calabrese chiama lo schema, si libera per una gran conclusione dalla distanza e trova la rete che riapre la gara. Ancora power play, ancora uno schema con Arcidiacone vale il 3-3: questa volta il portiere di movimento sforna l’assist per Vinicius che batte l’ex compagno Parisi. Nel finale le squadre si allungano e le occasioni fioccano: Ceccaroni e Stazzone falliscono diverse buone chance sotto porta, Vinicius va vicinissimo alla rete con un velenoso diagonale. Ma il risultato non si sblocca e la gara finisce 3-3.

Tabellino Cormar Futsal Polistena-Opificio 4.0 CMB Matera 3-3 (1-2 p.t.)

CORMAR POLISTENA: Martino, Arcidiacone, Urio, El Ouaz, Maluko, Bukovec, Badran, Calderolli, Prestileo, Diogo, Vinicius, Richichi, Multari, Iennarella. All. Martinez

OPIFICIO 4.0 CMB MATERA: Parisi, Stazzone, Basile, Santos, Mohammed, Josete, Pulvirenti, Perrucci, Braga, Cesaroni, Romagnoli, Weber, Strippoli. All. Nitti

MARCATORI: 9’52” p.t. Braga (CMB), 12’34” Cesaroni (CMB), 18’49” El Ouaz (P), 2’02” s.t. Santos (CMB), 7’41” Arcidiacone (P), 12’08” Vinicius (P)

AMMONITI: Vinicius (P), El Ouaz (P), Braga (CMB), Basile (CMB)

ARBITRI: Andrea Seminara (Tivoli), Walter Suelotto (Bassano del Grappa) CRONO: Luca Petrillo (Catanzaro)