Juventus, scatto Champions! Kean ribalta il Sassuolo nel finale: bianconeri a +8 sulla Roma | CLASSIFICA

25 Aprile 2022 22:46

Un gol di Moise Kean, nel finale di gara, permette alla Juventus di superare 1-2 il Sassuolo: successo fondamentale in ottica quarto posto, la Roma scivola a -8 dai bianconeri

Scatto Champions per la Juventus. Con 4 giornate rimaste nel calendario di Serie A, i bianconeri ottengono 3 punti importantissimi in ottica quarto posto (forse anche terzo) uscendo vittoriosi dalla delicata trasferta di Sassuolo. Un 1-2 che permette ai ragazzi di Allegri di tenere la Roma a -8 e avvicinare il Napoli a una sola lunghezza di distanza. Le prime due reti rischiano di essere una sliding door del prossimo mercato: a Raspadori, obiettivo di mercato bianconero, risponde Dybala, pronto all’addio (salvo ripensamenti) a fine stagione. Allegri prova a fare a meno di Vlahovic per un’ora, poi lo inserisce, ma non è il serbo a sbloccare la gara. All’88’ è Moise Kean a segnare la rete decisiva che batte i neroverdi e permette di consolidare il quarto posto.

Risultati 34ª Giornata di Serie A

Sabato 23 aprile

Ore 15:00

Torino-Spezia 2-1 (4’ 69’ Lukic, 90’+7 rig. Manaj)

Venezia-Atalanta 1-3 (44’ Pasalic, 47’ Zapata, 63’ Muriel, 80’ Crnigoj)

Ore 18:00

Inter-Roma 3-1 (30’ Dumfries, 40’ Brozovic, 52’ Martinez, 85’ Mkhitaryan)

Ore 20:45

Verona-Sampdoria 1-1 (44’ Caputo, 78’ Caprari)

Domenica 24 aprile

Ore 12:30

Salernitana-Fiorentina 2-1 (9’ Djuric, 64’ Saponara, 79’ Bonazzoli)

Ore 15:00

Bologna-Udinese 2-2 (6’ Hickey, 25’ Udogie, 46’ Success, 59’ Sansone)

Empoli-Napoli 3-2 (44’ Mertens, 53’ Insigne, 80’ Henderson, 83’ 88’ Pinamonti)

Ore 18:00

Genoa-Cagliari 1-0 (89’ Badelj)

Ore 20:45

Lazio-Milan 1-2 (4’ Immobile, 50’ Giroud, 90’+3 Tonali)

Lunedì 25 aprile

Ore 20:45

Sassuolo-Juventus 1-2 (39′ Raspadori, 45′ Dybala, 88′ Kean)

Classifica Serie A

Milan 74 Inter 72 Napoli 67 Juventus 66 Roma 58 Lazio 57 Fiorentina 56 Atalanta 54 Verona 49 Sassuolo 46 Torino 43 Udinese 40 Bologna 39 Empoli 37 Spezia 33 Sampdoria 30 Cagliari 28 Salernitana 25 Genoa 25 Venezia 22

