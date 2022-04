Geko PSA Sant’Antimo-Pallacanestro Viola LIVE 1°Q: ultima chiamata per il treno Playoff, vietato sbagliare!

10 Aprile 2022 17:45

La Pallacanestro Viola torna in campo nella 26ª Giornata del Girone D di Serie B: i neroarancio di scena sul campo di Sant’Antimo

Ultima chiamata per il treno Playoff: oggi è vietato sbagliare. La Pallacanestro Viola, reduce dal ko esterno contro Cassino, gioca in back to back in trasferta, questa volta in Campania. I neroarancio sono ospiti di Sant’Antimo, la squadra che li precede di una posizione e 4 lunghezze. Una gara che mette in palio punti pesantissimi per le ambizioni dei ragazzi di coach Bolignano che già da diverse settimane guardano solo alle squadre che hanno davanti. Vincere oggi contro Sant’Antimo vorrebbe dire dimezzare il gap dall’ultimo posto utile per i Playoff. In caso di sconfitta, dover recuperare 6 punti nelle 4 gare rimaste, sarebbe quasi impossibile. StrettoWeb seguirà la gara LIVE raccontando ai suoi lettori le azioni più belle del match.

Geko PSA Sant’Antimo-Pallacanestro Viola LIVE

17:45 – Manca ormai pochissimo all’inizio della sfida fra Geko PSA Sant’Antimo e Pallacanestro Viola, match valevole per la 26ª Giornata del Girone D di Serie B. Ultima chiamata per inseguire il treno Playoff per i reggini che distano 4 punti proprio dai partenopei: vincere oggi dimezzerebbe le distanze, perdere vorrebbe dire, quasi sicuramente, abbandonare il sogno postseason.