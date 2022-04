Cormar Futsal Polistena ko nel recupero della 22ª Giornata: Avellino si impone 4-2 al Pala Del Mauro

9 Aprile 2022 21:39

Cormar Futsal Polistena sconfitta nel recupero della 22ª Giornata della Serie A di Calcio a 5: la Sandro Abate Avellino trionfa 4-2 fra le mura amiche del Pala Del Mauro

Non si smuove la classifica della Cormar Futsal Polistena. La formazione reggina continua a occupare l’ultima posizione del campionato di Serie A di Futsal con appena 15 punti in classifica (teoricamente 18 conquistati sul campo, ma una penalizzazione ha privato i reggini di 3 punti). Altra occasione persa per i calabresi di scena, eccezionalmente di sabato sera, nel recupero della 22ª Giornata di Serie A. I ragazzi di coach Martinez sono stati sconfitti da Sandro Abate Avellino 4-2. Primo tempo equilibrato con una rete per parte: al vantaggio di Ugherani risponde Vinicius. Nella ripresa gli irpini dilagano con Ugherani (doppietta) e Dancic. Maluko prova a riaprirla, ma nel finale un colpo di testa di Dalcin chiude i conti per il 4-2 finale.

Sandro Abate-Cormar Polistena 4-2 (1-1 p.t.)

SANDRO ABATE: Thiago Perez, Ugherani, Abate, Dalcin, Danicic, Petrillo, De Luca, Creaco, Alex, Richar, Bizjak, Avellino, Rizzo, Guennounna. All. Scarpitti

CORMAR POLISTENA: Martino, Urio, Bukovec, Calderolli, Diogo, Tigani, Maluko, Prestileo, Vinicius, Richichi, Multari, Iennarella. All. Martinez

MARCATORI: 3′ p.t. Ugherani (S), 14′ Vinicius (P), 11′ s.t. Ugherani (S), 13′ Danicic (S), 16’40” Maluko (P), 17’30” Dalcin (S)

AMMONITI: Vinicius (P), Alex (S), Richichi (P)

ESPULSI: al 10’21” del s.t. Richichi (P)

ARBITRI: Simone Pisani (Aprilia), Alessandro Ribaudo (Roma 2) CRONO: Salvatore Minichini (Ercolano)