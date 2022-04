Il Napoli non vuole mollare il sogno scudetto: 6-1 tennistico al Sassuolo | CLASSIFICA

30 Aprile 2022 17:04

Il Napoli travolge il Sassuolo e prova a restare in scia delle milanesi: i partenopei si impongono 6-1 trascinati da Mertens e Osimhen

Dopo il passo falso con l’Empoli della scorsa giornata, il Napoli ha lanciato un segnale forte. Seppur attardati in classifica, i partenopei non vogliono rinunciare al sogno scudetto. Il netto 6-1 inflitto al Sassuolo nella sfida del “Maradona”, valevole per la 35ª Giornata di Serie A, è una dichiarazione d’intenti: finchè la matematica non darà la sua condanna, il Napoli si giocherà le sue carte. Com’è giusto che sia, del resto. Gli azzurri stanno vivendo una stagione straordinaria, ben sopra le aspettative, che li vede a 2 punti dall’Inter e a 4 dal Milan in attesa che i nerazzurri giochino domani a Udine e i rossoneri ospitino a San Siro la Fiorentina. Due gare non di certo semplici e che, in questo pazzo finale di stagione, sono aperte a ogni risultato. A proposito di risultati, il Napoli oggi ha messo in ghiaccio la gara già dal primo tempo: netto 4-0 in 45’ ai neroverdi, con le firme di Koulibaly, Osimhen, Lozano e Mertens. Nella ripresa Mertens ha firmato la sua doppietta personale, mentre Rrhamani ha arrotondato il punteggio tennistico sul 6-0. Di Maxime Lopez il gol della bandiera neroverde.

