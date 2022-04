Napoli, la maledizione del Faraone! El Shaarawy frena la rincorsa scudetto: contro la Roma è 1-1 | CLASSIFICA

18 Aprile 2022 21:09

El Shaarawy, in pieno recupero, ferma il Napoli sull’1-1: frenata nella rincorsa scudetto per i partenopei, Milan e Inter allungano

Pasquetta indigesta per il Napoli. Dopo i successi di Milan e Inter, arrivati rispettivamente contro Genoa e Spezia, i partenopei erano chiamati a tenere il passo per evitare che il gap dalle milanesi si dilatasse ancor di più. Perdere punti in questa fase caldissima del campionato, a 5 giornate dal termine della competizione, potrebbe risultare fatale. Lo sa bene Spalletti che mastica amaro contro la Roma, non una squadra come tante visto il passato sportivo del tecnico di Certaldo. Il rigore di Insigne, arrivato dopo 11 minuti di gioco, ha messo subito la gara sui binari giusti, ma guai a dare per vinte le squadre di Mourinho.

In pieno recupero, quando gli azzurri sentivano già i 3 punti in cassaforte, un tacco di Abraham libera El Shaarawy che pesca l’angolino alla sinistra di Meret che non può nulla. Gelato il Maradona, la gara termina sull’1-1 dopo un ampio recupero. La classifica vede il Milan primo a quota 71, l’Inter seconda a 69 ma con una gara da recuperare contro il Bologna, il Napoli terzo a 67 a 4 punti dalla vetta, virtualmente 6 in caso di successo dell’Inter. Sono 5 anche i punti che la Juventus mantiene sulla Roma per l’ultimo piazzamento Champions. La lotta nelle zone nobili è più accesa che mai.

Risultati 33ª Giornata Serie A

Venerdì 15 aprile

Ore 19:00

Spezia-Inter 1-3 (31’ Brozovic, 73’ Martinez, 81’ Maggiore, 90’+3 Sanchez)

Ore 21:00

Milan-Genoa 2-0 (11’ Leao, 87′ Messias)

Sabato 16 aprile

Ore 12:30

Cagliari-Sassuolo 1-0 (42’ Deiola)

Ore 14:30

Sampdoria-Salernitana 1-2 (4’ Fazio, 6’ Laurenco 32’ Caputo)

Udinese-Empoli 4-1 (6’ Ismajli, 52’ Deulofeu, 70’ rig. Pinamonti, 79’ Pussetto, 87’ Samardzic)

Ore 16:30

Fiorentina-Venezia 1-0 (30’ Torreira)

Ore 18:30

Juventus-Bologna 1-1 (52’ Arnautovic, 90’+5 Vlahovic)

Ore 20:45

Lazio-Torino 1-1 (56’ Pellegri, 90’+2 Immobile)

Lunedì 18 aprile

Ore 19:00

Napoli-Roma 1-1 (11’ rig. Insigne, 90’+1 El Shaarawy)

Ore 21:00

Atalanta-Verona

Classifica Serie A

Milan 71 Inter 69 Napoli 67 Juventus 63 Roma 58 Lazio 56 Fiorentina 56 Atalanta 51 Sassuolo 46 Verona 45 Torino 40 Udinese 39 Bologna 38 Empoli 34 Spezia 33 Sampdoria 29 Cagliari 28 Venezia 22 Genoa 22 Salernitana 19

Classifica Marcatori Serie A