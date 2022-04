Al Milan non bastano 33 tiri, contro il Bologna finisce 0-0: lotta scudetto più aperta che mai! | CLASSIFICA

4 Aprile 2022 22:56

Brusca frenata del Milan contro il Bologna nel posticipo della 31ª Giornata di Serie A: i rossoneri tirano 33 volte, ma non segnano mai. La lotta scudetto resta apertissima

Trentatrè tiri, zero gol: nel calcio, si sa, contano solo i palloni che finiscono dentro la rete. Brusca frenata quella del Milan nel posticipo serale della 31ª Giornata di Serie A. I rossoneri, impegnati in casa contro il Bologna, non riescono a schiodarsi dallo 0-0 nonostante una partita ricca di opportunità non sfruttate. Tante le imprecisioni sulla trequarti avversaria, ormai vero e proprio stigma della squadra di Pioli: diverse le chance sbagliate sotto porta, i tiri a fil di palo, le conclusioni poco convinte.

Skorupski si supera con i piedi su Leao e poi a mano aperta su un colpo di testa di Rebic negando il gol al Milan in due delle occasioni più nitide. Le sgasate del portoghese e di Theo Hernandez sulla sinistra portano solo un po’ di apprensione alla difesa di un Bologna che nel primo tempo prova ad arrivare in porta con qualche conclusione pericolosa ma centrale, mentre nella difesa parcheggia il bus davanti alla porta e non si schioda dalla propria area. Dopo 8 minuti di recupero, dovuti a una testata fra Ibrahimovic e Medel con relativo sangue da entrambe le tempie, l’arbitro fischia la fine. Il Milan resta primo in classifica a +1 sul Napoli e a +4 sull’Inter con una partita da recuperare. La lotta per lo scudetto è più aperta che mai!

Risultati 31ª Giornata di Serie A

Sabato 2 aprile

Ore 15:00

Spezia-Venezia 1-0 (90’+4 Gyasi)

Ore 18:00

Lazio-Sassuolo 2-1 (17’ Lazzari, 51’ Milinkovic-Savic, 90’+4 Traore)

Ore 20:45

Salernitana-Torino 0-1 (18’ rig. Belotti)

Domenica 3 aprile

Ore 12:30

Fiorentina-Empoli 1-0 (58’ Gonzalez)

Ore 15:00

Atalanta-Napoli 1-3 (14’ rig. Insigne, 37’ Politano, 58’ De Roon, 81’ Elmas)

Udinese-Cagliari 5-1 (32’ Joao Pedro, 38’ Becao, 45’ 49’ 73’ Beto, 59’ Molina)

Ore 18:00

Sampdoria-Roma 0-1 (27’ Mkhitaryan)

Ore 20:45

Juventus-Inter 0-1 (45’+5 rig. Calhanoglu)

Lunedì 4 aprile

Ore 18:30

Verona-Genoa 1-0 (5′ Simeone)

Ore 20:45

Milan-Bologna 0-0

Classifica Serie A

Milan 67 Napoli 66 Inter 63 Juventus 59 Roma 54 Lazio 52 Atalanta 51 Fiorentina 50 Sassuolo 43 Verona 42 Torino 38 Bologna 34 Udinese 33 Empoli 33 Spezia 32 Sampdoria 29 Cagliari 25 Genoa 22 Venezia 22 Salernitana 16

