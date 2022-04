Pallacanestro Viola Under 19 sconfitta dalla Mastria Espresso: Catanzaro approda alla finale regionale

29 Aprile 2022 12:41

La Pallacanestro Viola U19 esce sconfitta dal PalaPulerà di Catanzaro per 70-61. La Mastria Espresso approda alla finale regionale

Mentre la prima squadra prova a raggiungere i Playoff nel campionato di Serie B girone D, per i ragazzi dell’Under 19 della Pallacanestro Viola il sogno finisce qui. I giovani neroarancio escono sconfitti dal PalaPulerà di Catanzaro contro i pari età della Mastria Espresso per 70-61. Non sono bastati i 17 punti di Samuele Valente e i 23 di Alberto Besozzi, giocatori presenti nelle rotazioni di coach Bolignano nella prima squadra. Catanzaro, trascinata dai 20 punti di Corapi, accede alla finale regionale (che si giocherà su gare di andata e ritorno la prossima settimana) con l’obiettivo di portare a casa il titolo di categoria e ottenere il pass per l’interzona dove potrebbero affrontare alcune delle squadre più forti d’Italia. Percorso perfetto per Corapi e compagni che rinsaldano la loro imbattibilità anche nella sfida secca di semifinale confermandosi l’unica squadra della regione ad aver conquistato sempre i due punti in ogni gara affrontata durante la stagione.

Il tabellino di Mastria Espresso vs Pallacanestro Viola 70-61 (21-14/15-13/14-17/20-17)

Mastria Sport Academy: Riverso 3, Corapi M, Brugnano 4, Rotella, Agosto 13, Sipovac 6, Shvets 12, Mastria 12, Spanó, Corapi R 20

Allenatore Di Martino

Pallacanestro Viola: Sorbara, Sciavone, Surace, Freno A.6, Ziino 2, Rizzieri, Radusin 13, Freno F., Valente 17, Besozzi 23, Pucinotti, Alescio.

Allenatore D’Agostino

Assistente Modafferi