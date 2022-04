Conference League, la Roma fa 1-1 a Leicester e si gioca la finale al ritorno: sarà un Olimpico di fuoco

28 Aprile 2022 22:59

Buon pari della Roma in quel di Leicester nella semifinale d’andata di Conference League: a Pellegrini risponde un’autorete di Mancini

1-1 e tutto ancora in gioco. La semifinale d’andata di Conference League tra Leicester e Roma finisce in parità. Finale alla portata per la squadra di Mourinho, unica italiana rimasta in Europa. Il ritorno, tra una settimana, si giocherà in un Olimpico di fuoco, con il tutto esaurito.

La partita. C’è equilibrio, sin dall’inizio: il Leicester ci mette intensità e palleggio, la Roma ci mette velocità e verticalità, sull’asse dei “soliti 4” lì davanti. Ed è così che arriva il gol, ma il merito non è di un attaccante, ma del migliore in campo: Nicola Zalewski. Il giovane italo-polacco non smette di stupire, continua la sua crescita e ci mette tanto del suo anche in occasione dello 0-1, servendo perfettamente in verticale Pellegrini, che deve solo ricevere, alzare lo sguardo e incrociare di sinistro a battere il portiere. Roma avanti, può gestire. Lo fa bene, quantomeno sembra. Al Leicester resta il palleggio, ma le occasioni latitano. Così a fine primo tempo, così a inizio ripresa, ma le chances cominciano a contarsi di frequente e sono solo le prove del gol del pari, che arriva metà tempo: Vardy scappa via sulla sinistra, Ibanez anticipa ma perde un rimpallo e l’attaccante scappa via, mettendo in mezzo, su cui c’è Mancini che anticipa Lookman con l’anca e mette dentro: è 1-1, che ci può stare. La Roma, nella ripresa, ha infatti difficoltà a uscire: tiene bene, chiude gli spazi, ma è bloccata in ripartenza, coi reparti larghi e troppa imprecisione. Ma il pareggio la risveglia e nel finale si rende pericolosa più di una volta, soprattutto coi nuovi entrati Felix e Sergio Oliveira. Alla fine però termina così: 1-1.