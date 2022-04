Manchester City-Real Madrid, una partita da applausi: 4-3, emozioni, spettacolo. E Benzema è fuori di testa

26 Aprile 2022 23:02

Sette gol, emozioni e spettacolo fra Manchester City e Real Madrid. Guardiola la spunta su Ancelotti per 4-3, ma con un Benzema del genere (doppietta con cucchiaio su rigore), al Bernabeu sarà battaglia

Il calcio ai suoi massimi livelli. Manchester City e Real Madrid offrono uno spettacolo degno di una semifinale di Champions League, uno sport perfetto per il mondo del pallone, in grado di far appassionare anche chi guarda il calcio per la prima volta. L’Etihad Stadium di Manchester sembra un teatro, ad ogni giocata dei 22 fenomeni in campo non si può far altro che applaudire, dopo il triplice fischio verrebbe voglia di chiedere il bis.

Due squadre piene zeppe di campioni, seppur molto differenti fra loro. Da una parte il Real Madrid di Carlo Ancelotti, l’allenatore italiano più vincente in circolazione, con un sopracciglio rivolto alla solidità e l’altro all’incisività del proprio calcio, uno che ha vinto tanto e sa come si vince, lo specchio perfetto della storia madrilena. dall’altra il Manchester City, un club che la storia “se l’è comprata”, ma se l’è anche costruita a suon di successi. Guardiola ha dato un’anima e una filosofia di gioco a un club che, prima del suo arrivo, sembrava un costoso album di figurine. Oggi il Manchester City è una squadra, un esempio di calcio bello e concreto. Quattro le reti inglesi, 3 quelle spagnole: De Bruyne e Gabriel Jesus piazzano un glaciale uno-due in apertura, Benzema limita i danni con una girata mancina da far strabuzzare gli occhi.

Il City fa vicinissimo al gol in diverse occasioni, ma un palo e qualche centimetro di distanza negano il tris. Bernardo Silva decide allora di mettersi in proprio e piazza la palla all’incrocio, giusto per essere sicuro di segnare. Dall’altra parte Vinicius scappa via con una finta di corpo più tunnel, come fossimo in FIFA 22, scappa in velocità e segna il 3-2. Foden si improvvisa attaccante, nella squadra che per eccellenza gioca senza prima punta e serve il 4-2. Nell’area avversaria, Benzema non ha bisogno di improvvisare nulla, è il miglior attaccante al mondo: su calcio di rigore, nel finale di gara, con tutta la pressione del tifo avversario sulle spalle, il francese si inventa un cucchiaio beffardo per il 4-3 con il quale si chiude l’incontro. Ma niente paura, non è finita qui: c’è ancora la semifinale di ritorno e al Bernabeu, con un Benzema del genere, è ancora tutto apertissimo.