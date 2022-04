Arriva la 18ª sconfitta stagionale per la Cormar Futsal Polistena: il Real San Giuseppe si impone 2-4

22 Aprile 2022 22:10

Nella 26ª Giornata della Serie A di Futsal la Cormar Futsal Polistena viene sconfitta dal Real San Giuseppe con il punteggio di 2-4. Non basta la doppietta di El Ouaz

Il Cormar Futsal Polistena non vince più. Per i reggini appena 1 punto nelle ultime 7 gare, frutto di un pareggio contro Matera. Sono 6 invece le sconfitte, 4 quelle consecutive, l’ultima maturata nell’anticipo della 26ª Giornata di Serie A contro il Real San Giuseppe per 2-4. Partita subito in salita per i ragazzi di coach Martinez che si ritrovano sotto dopo 3 minuti e 10 secondi di gioco a causa del gol di Ercolessi. El Ouaz pareggia a 10’30’’, ma un gran contropiede finalizzato da Crema permette agli ospiti di chiudere avanti i primi 20 minuti di gioco.

Nella ripresa bomber Alessandro Patias firma il gol numero 30 della sua straordinaria stagione. El Ouaz riporta nuovamente in partita i suoi con la doppietta personale, ma poco dopo arriva anche la doppietta di Patias (31 in stagione) che chiude definitivamente i conti. Gli ultimi minuti passati in situazione di power play non portano i risultati sperati per i calabresi che si infrangono su un ottimo Bellobuono che chiude a doppia mandata la porta e cristallizza il risultato sul 2-4. Il Polistena resta ultimo in classifica con 5 punti di svantaggio dalla zona Playout, da rimontare in 4 gare rimaste in stagione. Serve un miracolo per tenere vivo il sogno Serie A.

CORMAR POLISTENA-REAL SAN GIUSEPPE 2-4 (1-2 p.t.)

CORMAR POLISTENA: Martino, Bukovec, El Ouaz, Diogo, Vinicius, Arcidiacone, Urio, Badran, Calderolli, Maluko, Prestileo, Richichi, Multari, Iennarella. All. Martinez

REAL SAN GIUSEPPE: Bellobuono, Ercolessi, Joselito, Crema, Patias, Imparato, Duarte, Petrov, Bocca, Napolitano, Micheletto, Montefalcone, Lepre. All. Tarantino

MARCATORI: 3’10” p.t. Ercolessi (RSG), 10’30” El Ouaz (P), 14’50” Crema (RSG), 3’20” s.t. Patias (RSG), 7’30” El Ouaz (P), 11’55” Patias (RSG)

AMMONITI: Micheletto (RSG)

ARBITRI: Elena Lunardi (Padova), Andrea Saggese (Rovereto) CRONO: Gennaro Cefalà (Lamezia Terme)