Inter, più che sorpasso è un incidente! La papera di Radu regala la vittoria al Bologna | CLASSIFICA

27 Aprile 2022 22:24

L’Inter passa in vantaggio con Perisic, poi si fa rimontare dalle reti dell’ex Arnautovic e dalla papera del secondo portiere Radu: fallito il sorpasso al Milan che resta primo in vetta

Abbiamo dovuto attendere ben 14 turni per il recupero della 20ª Giornata di Serie A che, probabilmente, sarà anche passato di mente a qualche tifoso. Non di certo a quelli dell’Inter che rischiano di ricordarselo per lungo tempo. I nerazzurri, dopo diversi mesi passati a fiutare il sorpasso sui cugini del Milan, avevano finalmente l’opportunità di pareggiare il conto delle partite giocate e piazzare il sorpasso a +1 in classifica. Ma più che un sorpasso, alla curva del Dall’Ara di Bologna si è verificato un vero e proprio incidente.

Il gol di Perisic aveva illuso che la strada fosse nettamente in discesa, ma l’ex Arnautovic ci ha messo lo zampino con un “attraversamento veloce” dentro l’area che ha costretto al rallentamento e al conseguente 1-1. A poco sono servite le sgasate per riprendere terreno, l’Inter perde il passo e la concentrazione. Nel finale, una distrazione costa carissima: asfalto, pardon, terreno bagnato e il pallone scivola via dalla disponibilità di Radu (sostituto di Handanovic infortunato) che svirgola clamorosamente il rinvio. Per Sansone appoggiarla in rete sulla linea è un gioco da ragazzi. L’Inter finisce letteralmente fuori pista, il Milan resta a +2 a 4 giornate dal termine. Sarà un rush finale tutto da vivere, ma i nerazzurri continuano a inseguire.

