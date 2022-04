L’Inter chiama, il Milan risponde. Doppio successo in vetta: i nerazzurri liquidano lo Spezia, i rossoneri il Genoa | CLASSIFICA

15 Aprile 2022 23:12

L’Inter batte 1-3 lo Spezia, il Milan batte 2-0 il Genoa: doppio successo in vetta per le milanesi che allungano sul Napoli in attesa del big match di Pasquetta contro la Roma

L’asse Milano-Liguria è favorevole alle due milanesi in campo nell’anticipo della 33ª Giornata di Serie A, eccezionalmente di venerdì. Prima l’Inter, poi il Milan, trovano un doppio successo importante quando mancano appena 5 giornate al termine di un campionato che ha tutta l’aria di voler finire con una volata scudetto che si trascinerà fino alle ultimissime giornate. I primi a scendere in campo sono i nerazzurri di Simone Inzaghi che superano lo Spezia 1-3 senza troppi patemi: Brozovic sblocca la gara nel primo tempo, Martinez raddoppia nella ripresa, Maggiore poco dopo riapre i conti, ma Sanchez in pieno recupero blinda tre punti importanti.

In serata tocca al Milan desideroso di tornare al successo dopo due brusche frenate e una seria sterilità in fase offensiva. I due gol a firma di Leao, nel primo tempo, e Messias nel finale della ripresa, sono provvidenziali come l’acqua che interrompe una carestia offensiva che durava da troppo tempo. I rossoneri sembrano aver perso un po’ della brillantezza della prima metà di stagione e sono costretti a far a meno di diversi titolari, ma continuano a poter contare su una difesa solidissima con 6 cleen sheet consecutive. Inter e Milan si affronteranno nuovamente in Coppa Italia nella settimana che verrà, intanto si godono un temporaneo allungo sul Napoli in vista del big match di lunedì contro la Roma. Chissà che sorpresa troveranno nell’uovo di Pasqua le milanesi, magari un pezzo di scudetto lasciato proprio dai partenopei.

Risultati Serie A 33ª Giornata

Venerdì 15 aprile

Ore 19:00

Spezia-Inter 1-3 (31’ Brozovic, 73’ Martinez, 81’ Maggiore, 90’+3 Sanchez)

Ore 21:00

Milan-Genoa 2-0 (11’ Leao, 87′ Messias)

Sabato 16 aprile

Ore 12:30

Cagliari-Sassuolo

Ore 14:30

Sampdoria-Salernitana

Udinese-Empoli

Ore 16:30

Fiorentina-Venezia

Ore 18:30

Juventus-Bologna

Ore 20:45

Lazio-Torino

Lunedì 18 aprile

Ore 19:00

Napoli-Roma

Ore 21:00

Atalanta-Verona

Classifica Serie A

Milan 71 Inter 69 Napoli 66 Juventus 62 Roma 57 Lazio 55 Fiorentina 53 Atalanta 51 Sassuolo 46 Verona 45 Torino 39 Bologna 37 Udinese 36 Empoli 34 Spezia 33 Sampdoria 29 Cagliari 25 Venezia 22 Genoa 22 Salernitana 16

Classifica marcatori