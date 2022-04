Serie D: poker Lamezia alla Cittanovese, stop San Luca, Sant’Agata corsaro. Risultati e classifica

24 Aprile 2022 18:32

Tutti i risultati e la classifica del girone I di Serie D al termine della 34ª giornata

La Serie D si avvicina sempre più alla fine. Oggi in campo la 34ª giornata del girone I. A quattro dal termine, nuovo scatto in vetta della Gelbison, che rifila 4 reti al Rende. L’Acireale non va oltre il pari a reti bianche in casa del Real Aversa e vede allontanarsi il primo posto, ma ha ancora due gare in meno. Sant’Agata corsaro a Paternò: basta lo 0-1 per consolidare il quinto posto, anche per via del pesante poker subito dalla Cittanovese a Lamezia. Il San Luca perde in casa lo scontro diretto contro la Sancataldese, che accorcia a -4. Di seguito risultati e classifica.

RISULTATI 34ª GIORNATA SERIE D GIRONE I

DOMENICA 24 APRILE

ore 15:00

Biancavilla-Troina 1-2

Castrovillari-Giarre 0-0

Gelbison Cilento-Rende 4-1

Lamezia Terme-Cittanovese 4-0

Licata-Santa Maria Cilento 1-0

Paternò-Sant’Agata 0-1

Portici-Trapani 1-0

Real Aversa-AS Acireale 0-0

San Luca-Sancataldese 0-2

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I