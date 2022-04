Serie D, risultati e classifica: colpaccio Sant’Agata a Lamezia, la Cittanovese ne prende 4 dalla capolista

10 Aprile 2022 18:30

Tutti i risultati della 32ª giornata del girone I di Serie D e la nuova classifica

E’ andata in archivio anche la 32ª giornata del girone I di Serie D. La Cittanovese cade in casa della capolista: poker della Gelbison, che mantiene la vetta e il +2 (con una giornata in meno) sulla Cavese, corsaro in casa della Real Aversa. Frena invece il Lamezia, che capitola per mano del Città di Sant’Agata. Il San Luca stoppa il Trapani sullo 0-0. Di seguito risultati e classifica.

RISULTATI 32ª GIORNATA SERIE D

DOMENICA 10 APRILE

ore 15:00

Castrovillari-Santa Maria Cilento 2-1

Gelbison Cilento-Cittanovese 4-2

Giarre-Troina 2-1

Lamezia Terme-S. Agata 0-1

Licata-Rende 5-1

Portici 1906-Acireale 0-1

Real Aversa-Cavese 0-1

San Luca-Trapani 0-0

CLASSIFICA SERIE D