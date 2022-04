Messina, anche l’anno prossimo è Serie C! Decisive le sconfitte di Vibonese e Fidelis Andria, la classifica aggiornata

10 Aprile 2022 16:48

I risultati e la classifica del girone C di Serie C aggiornata dopo le gare della 36ª giornata

Al triplice fischio è esplosa la festa. Il Messina conquista i tre punti, ma anche, ed è ancora più importante, la salvezza matematica! L’esclusione dal campionato del Catania ha riscritto la classifica, ma anche i risultati degli altri campi hanno favorito l’impresa degli uomini di Raciti: Fidelis Andria e Vibonese, infatti, cadono pesantemente in casa di Picerno e Campobasso, facendo così gioire i siciliani. Come dice il regolamento, “i playout non vengono disputati se il distacco in classifica è superiore agli 8 punti tra penultima e terzultima, tra terzultima e quartultima o tra ultima e penultima nel caso del girone C”. Di seguito i risultati di giornata, la classifica aggiornata e il prossimo turno.

RISULTATI 36ª GIORNATA SERIE C GIRONE C

DOMENICA 10 APRILE

ore 14.30

Acr Messina-Taranto 1-0

Campobasso-Vibonese 4-1

Catania-Latina rinviata

Juve Stabia-Paganese 4-0

Monterosi Tuscia-Virtus Francavilla 1-0

Picerno-Fidelis Andria 3-0

ore 17.30

Bari-Avellino

Turris-Potenza

LUNEDI’ 11 APRILE

ore 21.00

Foggia-Catanzaro

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C

Bari 71 Avelino 61 Palermo 60 Catanzaro 58 Monopoli 55 Virtus Francavilla 55 Monterosi 50 Foggia 48 Juve Stabia 47 Picerno 46 Turris 43 Campobasso 43 Latina 41 Messina 39 Taranto 37 Potenza 32 Fidelis Andria 29 Paganese 26 Vibonese 21 Catania escluso

PROSSIMO TURNO SERIE C GIRONE C (37ª GIORNATA)

SABATO 16 APRILE

ore 17.30